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Зеленський: Незалежність не завершиться ніколи, Україна – це назавжди

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 23:58
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні висловив сподівання, що Україна ставатиме тільки міцніше, а незалежність нашої країни – це назавжди.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Вже майже ніч, завершується наш головний день, День незалежності. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – це назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою".

Що було раніше: Сполучені Штати у День незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

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Теми: ЗеленськийУкраїнаДень Незалежності
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