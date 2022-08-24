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Зеленский: Независимость не закончится никогда, Украина – это навсегда

Станислав ПогориловСреда, 24 августа 2022, 23:58
Зеленский: Независимость не закончится никогда, Украина – это навсегда
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении выразил надежду, что Украина будет становиться только крепче, а независимость нашей страны – это навсегда.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Уже почти ночь, завершается наш главный день, День независимости. Но наша независимость не заканчивается и никогда не закончится. И 32-й наш День независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько продлится время на земле. Украина – это навсегда. И каждый день будет становиться только крепче".

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Что предшествовало: Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд. долларов для украинских Вооруженных сил.

Узнать больше: Что вы знаете о борьбе за украинскую независимость? ТЕСТ

Темы: ЗеленскийУкраинаДень Независимости
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