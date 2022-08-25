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ОК "Південь": ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту

Анастасія КалатурЧетвер, 25 серпня 2022, 03:05
ОК Південь: ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту
ФОТО: 5 КАНАЛ

ЗСУ вдарили  по Каховському мосту.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Результати влучань уточнюються.

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Наша авіація завдала чотири   удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах ППО в Новій Каховці.

Крім того, були знищені 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Також уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Тиждень тому ЗСУ влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити.  Три дні тому  також повідомлялося, що ЗСУ "відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту".

Теми: війнаРосіяХерсонська область
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