ОК "Південь": ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту
Четвер, 25 серпня 2022, 03:05
ЗСУ вдарили по Каховському мосту.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Результати влучань уточнюються.
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Наша авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах ППО в Новій Каховці.
Крім того, були знищені 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Також уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.
Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
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Нагадаємо: Тиждень тому ЗСУ влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити. Три дні тому також повідомлялося, що ЗСУ "відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту".