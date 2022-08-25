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ОК "Юг": ВСУ снова ударили по Каховскому мосту

Анастасия КалатурЧетверг, 25 августа 2022, 03:05
ФОТО: 5 КАНАЛ

ВСУ ударили по Каховскому мосту.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Результаты попаданий уточняются.

Наша авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам ПВО в Новой Каховке.

Кроме того, были уничтожены 12 россиян, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Также поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.

Отмечается, что окончательные потери врага доразведываются.

Напомним: Неделю назад ВСУ попали в мост на Каховской ГЭС, который россияне успели восстановить. Три дня назад также сообщалось, что ВСУ "откорректировали пропускную способность Каховского моста".

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Темы: войнаРосcияХерсонская область
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