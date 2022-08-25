Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами
Четвер, 25 серпня 2022, 04:16
Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними снарядами з РСЗВ "Торнадо-С".
Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Дослівно: "Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби".
Довідково: Касетні боєприпаси підпадають під заборону міжнародного договору через їхню широку невибіркову дію та довготривалу небезпеку для цивільного населення. Водночас Конвенцію щодо невикористання касетних БК не підписували ні Росія, ні Україна.
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