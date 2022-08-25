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Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами

Анастасія КалатурЧетвер, 25 серпня 2022, 04:16
Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами

Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними снарядами з  РСЗВ "Торнадо-С".

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Дослівно: "Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби".

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Довідково: Касетні боєприпаси підпадають під заборону міжнародного договору через їхню широку невибіркову дію та довготривалу небезпеку для цивільного населення. Водночас Конвенцію щодо невикористання касетних БК не підписували ні Росія, ні Україна.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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