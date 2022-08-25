Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами

Анастасія КалатурЧетвер, 25 серпня 2022, 04:16

Росіяни обстріляли Кривий Ріг касетними снарядами з  РСЗВ "Торнадо-С".

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Дослівно: "Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби".

Довідково: Касетні боєприпаси підпадають під заборону міжнародного договору через їхню широку невибіркову дію та довготривалу небезпеку для цивільного населення. Водночас Конвенцію щодо невикористання касетних БК не підписували ні Росія, ні Україна.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

РФ спричинила перше в історії відключення ЗАЕС від мережі – Енергоатом

фотоПутін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

Єдиної дати "референдуму" окупанти вже не назвуть – мер Мелітополя

В Енергодарі, Мелітополі й Херсоні зникло світло, ЗАЕС "перепідключили"

Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто

У День Незалежності України Росія піднімала літаки 200 разів, часто імітувала удари 

Усі новини...
Дніпропетровська область
У Кривий Ріг прилетіли снаряди, поблизу Дніпра збили ракету, у Синельниківському районі 4-й удар
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула дитина
У Дніпровський район вночі прилетіли дві ракети Х-22 – Резніченко
Останні новини
17:36
Питання вивезення металу у рамках "зернової угоди" наразі не обговорюється – Мінінфраструктури
17:31
HRW: Україна – єдина країна, де застосовуються касетні боєприпаси
17:29
РФ передає Азербайджану контроль над коридором, який сполучає Вірменію і невизнаний Карабах
17:26
Влада Петербурга обіцяє встановити в Маріуполі пам’ятник Невському з підсвіткою
17:20
Sony підвищить ціни на ігрові консолі PlayStation 5 через глобальну інфляцію
17:11
РФ втратила в Україні 80 тисяч загиблими, пораненими й дезертирами – міністр оборони Британії
17:02
Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців
16:39
Резніков пропонує не пускати на держслужбу без військової підготовки
16:35
Лаявся і бив: киянину загрожує 2 роки в’язниці за знущання над ексдружиною
16:33
РФ спричинила перше в історії відключення ЗАЕС від мережі – Енергоатом
Усі новини...