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Россияне обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами

Анастасия КалатурЧетверг, 25 августа 2022, 04:16
Россияне обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами

Россияне обстреляли Кривой Рог кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо-С".

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Дословно: "Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы".

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Справка: Кассетные боеприпасы подпадают под запрет международного договора из-за их широкого неизбирательного действия и долгосрочной опасности для гражданского населения. В то же время Конвенцию насчет неиспользования кассетных БК не подписывали ни Россия, ни Украина.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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