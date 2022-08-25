Россияне обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами

Россияне обстреляли Кривой Рог кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо-С".

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Дословно: "Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы".

Справка: Кассетные боеприпасы подпадают под запрет международного договора из-за их широкого неизбирательного действия и долгосрочной опасности для гражданского населения. В то же время Конвенцию насчет неиспользования кассетных БК не подписывали ни Россия, ни Украина.