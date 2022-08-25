Нічний удар по Київщині: два "прильоти", працювала ППО

У Вишгородському районі Київської області у ніч на 25 серпня сталося два ракетних удари, решта вибухів – наслідки роботи сил протиповітряної оборони України.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

Пряма мова: "Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти.

Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває.

Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО".

Деталі: У Телеграм-каналах повідомляли, що чули 6 вибухів, влада кількість ракет не називає.

Кулеба вкотре закликав громадян не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям.

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Про вибухи у Вишгородському районі він повідомив о 03:42.

Повітряна тривога у Київській області тривала з 02:48 до 03:35 ночі.

Цьому передувало: Вранці 28 липня ЗС РФ також завдавали удару по одній із громад Вишгородського району.