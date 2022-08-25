Нічний удар по Київщині: два "прильоти", працювала ППО

У Вишгородському районі Київської області у ніч на 25 серпня сталося два ракетних удари, решта вибухів – наслідки роботи сил протиповітряної оборони України.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

Пряма мова: "Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти.

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Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває.

Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО".

Деталі: У Телеграм-каналах повідомляли, що чули 6 вибухів, влада кількість ракет не називає.

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Кулеба вкотре закликав громадян не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям.

Про вибухи у Вишгородському районі він повідомив о 03:42.

Повітряна тривога у Київській області тривала з 02:48 до 03:35 ночі.

Цьому передувало: Вранці 28 липня ЗС РФ також завдавали удару по одній із громад Вишгородського району.