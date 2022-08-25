Ночной удар по Киевщине: два "прилета", работала ПВО

В Вышгородском районе Киевской области ночью произошло два ракетных удара, остальные взрывы – последствия работы сил противовоздушной обороны Украины.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Прямая речь: "Ночью враг совершил ракетные обстрелы по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета.

Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакуемой территории продолжается.

Другие взрывы, которые слышали жители региона, – работа нашей ПВО".

Детали: В Телеграмм-каналах сообщали, что слышали 6 взрывов, власти количество ракет не называют.

Кулеба вновь призвал граждан не пренебрегать сигналами тревоги и пользоваться укрытием.

ВИДЕО ДНЯ

О взрывах в Вышгородском районе он сообщил в 3:42.

Воздушная тревога в Киевской области длилась с 02:48 до 03:35 ночи.

Этому предшествовало: Утром 28 июля ВС РФ также наносили удар по одной из общин Вышгородского района.