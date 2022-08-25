Хмельниччина: в результаті ракетних ударів постраждали троє людей
Четвер, 25 серпня 2022, 09:04
Жінка та дві дитини постраждали внаслідок ракетних ударів по Шепетівському районі Хмельницької області ввечері 24 серпня.
Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій Telegram
Пряма мова Гамалія: "Внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля".
Деталі: За словами голови ОВА, троє людей, серед них жінка і двоє дітей, отримали легкі поранення віконним склом. Їм надали кваліфіковану медичну допомогу.
Реклама:
Передісторія:
- Ворог ввечері 24 серпня завдав ракетного удару по території Хмельниччини.