Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хмельниччина: в результаті ракетних ударів постраждали троє людей

Ірина БалачукЧетвер, 25 серпня 2022, 09:04
Хмельниччина: в результаті ракетних ударів постраждали троє людей
Сергій Гамалій. Скриншот з відео

Жінка та дві дитини постраждали внаслідок ракетних ударів по Шепетівському районі Хмельницької області ввечері 24 серпня.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій Telegram  

Пряма мова Гамалія: "Внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля".

Деталі: За словами голови ОВА, троє людей, серед них жінка і двоє дітей, отримали легкі поранення віконним склом.  Їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

Реклама:

Передісторія:

Теми: Хмельниччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: