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Хмельниччина: в результаті ракетних ударів постраждали троє людей

Ірина БалачукЧетвер, 25 серпня 2022, 09:04
Сергій Гамалій. Скриншот з відео

Жінка та дві дитини постраждали внаслідок ракетних ударів по Шепетівському районі Хмельницької області ввечері 24 серпня.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій Telegram  

Пряма мова Гамалія: "Внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля".

Деталі: За словами голови ОВА, троє людей, серед них жінка і двоє дітей, отримали легкі поранення віконним склом.  Їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

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Теми: Хмельниччинавійна
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