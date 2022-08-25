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Хмельнитчина: в результате ракетных ударов пострадали три человека

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 09:04
Сергей Гамалий. Скриншот из видео

Женщина и два ребенка пострадали в результате ракетных ударов по Шепетовскому району Хмельницкой области вечером 24 августа.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий Telegram

Прямая речь Гамалия: "В результате 2 ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна".

Детали: По словам главы ОВА, три человека – женщина и двое детей – получили легкие ранения оконным стеклом. Им предоставили квалифицированную медицинскую помощь.

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Темы: Хмельнитчинавойна
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