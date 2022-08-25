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Удар по залізничній станції на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 25

Ірина БалачукЧетвер, 25 серпня 2022, 09:53
Удар по залізничній станції на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 25
Фото з Facebook Анатолія Штефана

У результаті ракетного удару по селищу Чаплине у Дніпропетровській області загинуло 25 людей, рятувально-пошукові роботи завершені.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram 

Пряма мова Тимошенка: "В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти".

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Деталі: Він уточнив, що 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції.

Ще 31 особа постраждала у результаті удару. 

Згодом Камишін уточнив, що серед загиблих 3 залізничників.

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А серед 31 пораненого – 2 дітей та 4 залізничників.

Передісторія: 

Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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