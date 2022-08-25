Удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине: количество погибших выросло до 25
В результате ракетного удара по поселку Чаплино в Днепропетровской области погибли 25 человек, спасательно-поисковые работы завершены.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети".
Детали: Он уточнил, что 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.
Еще 31 человек пострадал в результате удара.
Позже Камышин уточнил, что среди погибших 3 железнодорожника.
Среди 31 раненого – 2 детей и 4 железнодорожников.
Предыстория:
- 24 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине 22 человека погибли, еще около 50 получили ранения.