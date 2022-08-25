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Удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине: количество погибших выросло до 25

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 09:53
Фото с Facebook Анатолия Штефана

В результате ракетного удара по поселку Чаплино в Днепропетровской области погибли 25 человек, спасательно-поисковые работы завершены.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram 

Прямая речь Тимошенко: "В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети".

Детали: Он уточнил, что 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

Еще 31 человек пострадал в результате удара.

Позже Камышин уточнил, что среди погибших 3 железнодорожника.

Среди 31 раненого – 2 детей и 4 железнодорожников.

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Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
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