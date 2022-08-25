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Резников ожидает хороших новостей с фронта до конца года

Елена РощинаЧетверг, 25 августа 2022, 10:18
Алексей Резников, скриншот из видео интервью

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война – сказать не может.

Источник: Алексей Резников в интервью Военному телевидению ко Дню Независимости Украины

Прямая речь: "Мне трудно говорить: на годы, на год, на месяц (война – ред.) – потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой.

При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурса – это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. 

У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу".

Детали: Резников отметил, что Украина получает поддержку и от НАТО, и на двусторонних контактах.

По его словам, партнеры готовы поддерживать Украину и на долгосрочную перспективу.

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Прямая речь: "Я осведомленный или хорошо проинформированный оптимист, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно видеть победы.

Победа – что мы не дали захватить Киев. Победа – что мы не дали захватить Харьков. Мы не дали захватить Сумы и Чернигов и освободили их. Мы освободили остров Змеиный. Мы добились того, что украинское зерно начало выходить из наших портов в открытый мир. 

То есть у нас уже есть победы, но нам хочется больше. Я надеюсь, что мы увидим эти победы".

Детали: Как "оптимист", министр надеется, что Украина получит ракетные системы к HIMARS с большей дальностью поражения. Украина будет усиливать противокорабельные комплексы. У страны уже есть ракеты, которые "ослепляют" радары.

Резников отметил, что украинские военные уже учатся у западных партнеров.

Он назвал своими следующими крупными задачами танки и самолеты.

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Темы: Резниковвойнаоружие
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