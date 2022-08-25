У День Незалежності України Росія піднімала літаки 200 разів, часто імітувала удари 

У День Незалежності України, 24 серпня, російські війська здійснили близько 200 вильотів літаків, але частота ракетних ударів була значно нижчою, по різних областях України влучило 8 крилатих ракет Х-22.

Джерело: речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу

Пряма мова: "Сумарно по областях справді було близько 190 повтряних тривог… Вчора попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня.

Противник в основому застосовував для атак по Україні дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які носять ракету Х-22… Було зафіксовано 8 прильотів цих ракет по областях. Також противник застосовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С".

Деталі: Ігнат пояснив велику кількість повітряних тривог тим, що Росія здійснювала і багато "імітаційних вильотів", в основному з аеродрому "Шайковка" – для Ту-22, а також із півночі Каспійського моря – для літаків Ту-95 МС. Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітуючи удар, – і в такий час в Україні оголошували повітряну тривогу.

Ігнат уточнив: якщо йдеться про літаки Ту-95 чи Ту-160, то тривога оголошується по всій Україні, а якщо літаки Ту-22 – на відстань до 600 кілометрів, що відповідає дальності ракет Х-22.

Він припустив, що план росіян полягав у тому, щоб тримати українську націю в напрузі в День Незалежності України.

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