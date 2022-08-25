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На Київщині місцеві чули вибух, але тривоги не було

Альона Мазуренко Четвер, 25 серпня 2022, 11:51
На Київщині місцеві чули вибух, але тривоги не було
фото із соцмереж

У Київській області пролунав сильний вибух після чого у повітря здійнявся стовп диму.

Джерело: інфомацію про вибух повідомили УП місцеві жителі, соцмережі

Деталі: Водночас, повітряної тривоги в області не оголошували.

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У місцевих телеграм-каналах припускають, що на території області відбулось розмінування. 

Оновлено: У Гостомельській селищній ВА повідомили, що 25 серпня, на території Гостомельської ОТГ буде проводитися знешкодження вибухонебезпечних предметів. Можливо, деякі звуки вибухів чули у Вишгородському районі.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Вишгородському районі Київської області у ніч на 25 серпня сталося два ракетних удари, решта вибухів – наслідки роботи сил протиповітряної оборони України.

Теми: Київська областьвибух
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