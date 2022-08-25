Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині місцеві чули вибух, але тривоги не було

Мазуренко Альона Четвер, 25 серпня 2022, 11:51
фото із соцмереж

У Київській області пролунав сильний вибух після чого у повітря здійнявся стовп диму.

Джерело: інфомацію про вибух повідомили УП місцеві жителі, соцмережі

Деталі: Водночас, повітряної тривоги в області не оголошували.

У місцевих телеграм-каналах припускають, що на території області відбулось розмінування. 

Оновлено: У Гостомельській селищній ВА повідомили, що 25 серпня, на території Гостомельської ОТГ буде проводитися знешкодження вибухонебезпечних предметів. Можливо, деякі звуки вибухів чули у Вишгородському районі.

Нагадаємо: 

  • У Вишгородському районі Київської області у ніч на 25 серпня сталося два ракетних удари, решта вибухів – наслідки роботи сил протиповітряної оборони України.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Київська областьвибух
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

доповнено"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені – МАГАТЕ

Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція

фотоПутін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

Усі новини...
Київська область
Нічний удар по Київщині: два "прильоти", працювала ППО
На Київщині пролунали вибухи — голова ОВА
На Київщині виявили ще одне тіло: росіяни розстріляли всю родину
Останні новини
23:54
Цього тижня ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів – Гуменюк
23:27
Більшість бійців готові до того, що втратили кінцівку: лікар-травматолог про пацієнтів військового госпіталю
23:13
фотоСупутник зафіксував пожежі біля ЗАЕС
22:52
США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ
22:36
Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи
22:30
В ООН закликали Путіна "припинити збройний напад" на Україну
22:25
Росія більше не буде гравцем на енергоринку Європи – Зеленський
21:59
На Тайвань прибув ще один американський сенатор
21:53
оновленоЗеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили, як наблизити перемогу
21:40
Німеччина на чверть скоротила споживання газу у серпні
Усі новини...