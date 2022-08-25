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В Киевской области местные слышали взрыв, но тревоги не было

Мазуренко Алена Четверг, 25 августа 2022, 11:51
фото из соцсетей

В Киевской области раздался сильный взрыв, после чего в воздух поднялся столб дыма.

Источник: информацию о взрыве сообщили УП местные жители, соцсети

Детали: В то же время воздушной тревоги в области не объявляли.

В местных телеграмм-каналах предполагается, что на территории области произошло разминирование.

Обновлено: В Гостомельской поселковой ВА сообщили, что 25 августа, на территории Гостомельской ОТГ будет проводиться обезвреживание взрывоопасных предметов. Может быть, некоторые звуки взрывов слышали в Вышгородском районе.

Напомним: 

  • В Вышгородском районе Киевской области ночью произошло два ракетных удара, остальные взрывы – последствия работы сил противовоздушной обороны Украины.

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Темы: Киевская областьвзрыв
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