В Киевской области местные слышали взрыв, но тревоги не было

В Киевской области раздался сильный взрыв, после чего в воздух поднялся столб дыма.

Источник: информацию о взрыве сообщили УП местные жители, соцсети

Детали: В то же время воздушной тревоги в области не объявляли.

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В местных телеграмм-каналах предполагается, что на территории области произошло разминирование.

Обновлено: В Гостомельской поселковой ВА сообщили, что 25 августа, на территории Гостомельской ОТГ будет проводиться обезвреживание взрывоопасных предметов. Может быть, некоторые звуки взрывов слышали в Вышгородском районе.

Напомним:

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