Під Мелітополем підірвали штаб із підготовки "референдуму" – ЗМІ
Четвер, 25 серпня 2022, 13:23
Вночі 25 серпня під Мелітополем сили опору підірвали штаб із підготовки до псевдореферендуму.
Джерело: РІА Мелітополь
Деталі: За інформацією видання, вибух пролунав у селищі Приазовське Мелітопольського району приблизно о 1:30 ночі.
Повідомляється, що у будівлі штабу з підготовки до псевдореферендуму також розташовувався пункт видачі російських паспортів.
За даними видання, це викликало паніку у колаборантів, оскільки вони зрозуміли, що оформляти паспорти та готується до референдуму небезпечно для життя.
Наразі на місці події чергують військові поліцейські – до будівлі нікого не підпускають.
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