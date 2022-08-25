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Під Мелітополем підірвали штаб із підготовки "референдуму" – ЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 25 серпня 2022, 13:23
Фото з Telegram РІА Мелітополь

Вночі 25 серпня під Мелітополем сили опору підірвали штаб із підготовки до псевдореферендуму.

Джерело: РІА Мелітополь

Деталі: За інформацією видання, вибух пролунав у селищі Приазовське Мелітопольського району приблизно о 1:30 ночі.

Повідомляється, що у будівлі штабу з підготовки до псевдореферендуму також розташовувався пункт видачі російських паспортів.

За даними видання, це викликало паніку у колаборантів, оскільки вони зрозуміли, що оформляти паспорти та готується до референдуму небезпечно для життя.

Наразі на місці події чергують військові поліцейські – до будівлі нікого не підпускають.

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Теми: Мелітопольвійнапартизани
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