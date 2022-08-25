Под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума" – СМИ
Четверг, 25 августа 2022, 13:23
Ночью 25 августа под Мелитополем силы сопротивления подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму.
Источник: РИА Мелитополь
Детали: По информации издания, взрыв прогремел в поселке Приазовское Мелитопольского района примерно в 1:30 ночи.
Сообщается, что в здании штаба оккупантов по подготовке к псевдореферендуму также находился пункт выдачи российских паспортов.
По данным издания, это вызвало панику у коллаборантов, поскольку они поняли, что оформлять паспорта и готовится к референдуму опасно для жизни.
Сейчас на месте происшествия дежурят военные полицейские – к зданию никого не подпускают.
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