Под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума" – СМИ

Ночью 25 августа под Мелитополем силы сопротивления подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: По информации издания, взрыв прогремел в поселке Приазовское Мелитопольского района примерно в 1:30 ночи.

Сообщается, что в здании штаба оккупантов по подготовке к псевдореферендуму также находился пункт выдачи российских паспортов.

По данным издания, это вызвало панику у коллаборантов, поскольку они поняли, что оформлять паспорта и готовится к референдуму опасно для жизни.

Сейчас на месте происшествия дежурят военные полицейские – к зданию никого не подпускают.

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