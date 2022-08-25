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Под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума" – СМИ

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 13:23
Фото с Telegram РИА Мелитополь

Ночью 25 августа под Мелитополем силы сопротивления подорвали штаб по подготовке к псевдореферендуму.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: По информации издания, взрыв прогремел в поселке Приазовское Мелитопольского района примерно в 1:30 ночи.

Сообщается, что в здании штаба оккупантов по подготовке к псевдореферендуму также находился пункт выдачи российских паспортов. 

По данным издания, это вызвало панику у коллаборантов, поскольку они поняли, что оформлять паспорта и готовится к референдуму опасно для жизни.  

Сейчас на месте происшествия дежурят военные полицейские – к зданию никого не подпускают. 

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Темы: Мелитопольвойнапартизаны
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