Жителів Нікопольщини просять не ходити в ТЦ і громадські місця
Четвер, 25 серпня 2022, 14:15
Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко закликав мешканців району не ходити в торгові центри і громадські місця 25 серпня.
Джерело: Євтушенко у Telegram
Пряма мова Євтушенка: "Друзі, сьогодні прошу вас не перебувати в громадських місцях, на відкритих майданчиках, в торгових центрах тощо. Краще бути вдома".
Деталі: Він додав, що попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.
Передісторія:
- У ніч на 24 серпня російські війська вдарили ракетами по Дніпровському району, а також обстріляли з РСЗВ Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.