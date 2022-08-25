Жителів Нікопольщини просять не ходити в ТЦ і громадські місця

Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко закликав мешканців району не ходити в торгові центри і громадські місця 25 серпня.

Джерело: Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Друзі, сьогодні прошу вас не перебувати в громадських місцях, на відкритих майданчиках, в торгових центрах тощо. Краще бути вдома".

Деталі: Він додав, що попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.

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