Жителей Никопольщины просят не ходить в ТЦ и общественные места
Четверг, 25 августа 2022, 14:15
Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей района не ходить в торговые центры и общественные места 25 августа.
Источник: Евтушенко в Telegram
Прямая речь Евтушенко: "Друзья, сегодня прошу вас не находиться в общественных местах, на открытых площадках, в торговых центрах и т.д. Лучше быть дома".
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Детали: Он добавил, что предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.
Предыстория:
- В ночь на 24 августа российские войска ударили ракетами по Днепровскому району, а также обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
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