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Жителей Никопольщины просят не ходить в ТЦ и общественные места

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 14:15
Жителей Никопольщины просят не ходить в ТЦ и общественные места
Последствия обстрелов россиянами Никопольского района 24 августа. Фото с Telegram Евтушенко

Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей района не ходить в торговые центры и общественные места 25 августа.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Друзья, сегодня прошу вас не находиться в общественных местах, на открытых площадках, в торговых центрах и т.д. Лучше быть дома".

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Детали: Он добавил, что предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Предыстория:

  • В ночь на 24 августа российские войска ударили ракетами по Днепровскому району, а также обстреляли из РСЗО Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

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Темы: Никопольвойна
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