Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили склад боєприпасів у Новій Каховці – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоЧетвер, 25 серпня 2022, 16:19
ЗСУ знищили склад боєприпасів у Новій Каховці – ОК Південь
ілюстративне фото, скріншот відео

Збройні сили Україні знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці на Херсонщині, а також командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "За результатами вогневої роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

Реклама:

Підтверджено знищення 7 рашистів, самохідної артустановки, автотехніки та ще 1 склад боєприпасів в Новій Каховці".

Деталі: Також у командуванні заявили, що "стан Антонівського мосту вчергове відкореговано".

"Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В ніч на четвер в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ вдарили по Каховському мосту.

Теми: Херсонська областьвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: