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ЗСУ знищили склад боєприпасів у Новій Каховці – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоЧетвер, 25 серпня 2022, 16:19
ілюстративне фото, скріншот відео

Збройні сили Україні знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці на Херсонщині, а також командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "За результатами вогневої роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

Підтверджено знищення 7 рашистів, самохідної артустановки, автотехніки та ще 1 склад боєприпасів в Новій Каховці".

Деталі: Також у командуванні заявили, що "стан Антонівського мосту вчергове відкореговано".

"Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: В ніч на четвер в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ вдарили по Каховському мосту.

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Теми: Херсонська областьвійнаЗбройні сили
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