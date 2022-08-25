ЗСУ знищили склад боєприпасів у Новій Каховці – ОК "Південь"

Збройні сили Україні знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці на Херсонщині, а також командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "За результатами вогневої роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

Підтверджено знищення 7 рашистів, самохідної артустановки, автотехніки та ще 1 склад боєприпасів в Новій Каховці".

Деталі: Також у командуванні заявили, що "стан Антонівського мосту вчергове відкореговано".

"Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: В ніч на четвер в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ вдарили по Каховському мосту.