ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Новой Каховке – ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области, а также командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "По результатам огневой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.

Подтверждено уничтожение 7 рашистов, самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склад боеприпасов в Новой Каховке".

Детали: Также в командовании заявили, что "состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано".

"Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: В ночь на четверг в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ ударили по Каховскому мосту.