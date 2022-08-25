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ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Новой Каховке – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоЧетверг, 25 августа 2022, 16:19
иллюстративное фото, скриншот видео

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области, а также командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "По результатам огневой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.

Подтверждено уничтожение 7 рашистов, самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склад боеприпасов в Новой Каховке".

Детали: Также в командовании заявили, что "состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано".

"Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: В ночь на четверг в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ ударили по Каховскому мосту.

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Темы: Херсонская областьвойнаВооруженные силы
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