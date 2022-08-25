Резніков пропонує не пускати на держслужбу без військової підготовки

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що усі державні службовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи в цій галузі мають проходити обов'язкову військову підготовку.

Джерело: Резніков у своїй колонці на Українській правді

Пряма мова: "Наявність військової підготовки повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо".

Деталі: Міністр переконаний, що в Україні треба проаналізувати всі сфери життя і з'ясувати, представники яких професій мають бути готовими до оборони.

Він навіть придумав термін для такого процесу – "розумна мілітаризація". І попросив не плутати її з мілітаризацією російською, адже "мілітаризація в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії і Північної Кореї з іншого мають принципові відмінності".

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