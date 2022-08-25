Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков пропонує не пускати на держслужбу без військової підготовки

Євген КізіловЧетвер, 25 серпня 2022, 16:39
Резніков пропонує не пускати на держслужбу без військової підготовки
Олексій Резніков, Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що усі державні службовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи в цій галузі мають проходити обов'язкову військову підготовку.

Джерело: Резніков у своїй колонці на Українській правді

Пряма мова: "Наявність військової підготовки повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо".

Реклама:

Деталі: Міністр переконаний, що в Україні треба проаналізувати всі сфери життя і з'ясувати, представники яких професій мають бути готовими до оборони.

Він навіть придумав термін для такого процесу – "розумна мілітаризація". І попросив не плутати її з мілітаризацією російською, адже "мілітаризація в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії і Північної Кореї з іншого мають принципові відмінності".

Читайте повну версію колонки Резнікова на Українській правді

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Резніковарміядержслужба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: