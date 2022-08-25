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Резников предлагает не пускать на госслужбу без военной подготовки

Евгений КизиловЧетверг, 25 августа 2022, 16:39
Алексей Резников, Getty Images

Министр обороны Алексей Резников считает, что все государственные служащие, включая выборные должности, перед началом работы в этой области должны проходить обязательную военную подготовку.

Источник: Резников в своей колонке на Украинской правде

Прямая речь: "Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д."

Детали: Министр убежден, что в Украине нужно проанализировать все сферы жизни и выяснить, представители каких профессий должны быть готовы к обороне.

Он даже придумал термин для такого процесса – "умная милитаризация". И попросил не путать ее с милитаризацией россиской, ведь "милитаризация в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Кореи с другой имеют принципиальные отличия".

Читайте полную версию колонки Резникова на Украинской правде

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Темы: Резниковармиягосслужба
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