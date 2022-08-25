Влада Петербурга обіцяє встановити в Маріуполі пам’ятник Невському з підсвіткою
Четвер, 25 серпня 2022, 17:26
Влада російського Петербурга заявила про плани звести в окупованому Маріуполі пам’ятник їхньому князю Олександру Невському та побудувати російський драмтеатр.
Джерело: видання "Фонтанка"
Деталі: Повідомляється, що у планах окупантів також "відновлення Парку 50-річчя перемоги, готелю, житлових будинків".
Реклама:
Яка сума виділятиметься з бюджету Петербурга на відповідні "проєкти" в окупованому російськими військами місті, влада не каже.
Що було раніше: На початку серпня в Маріуполі окупанти почали руйнувати меморіал, зведений на честь маріупольців - захисників України, щоб встановити пам’ятник персонажу російської історії Олександру Невському на коні.