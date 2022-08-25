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Власти Петербурга обещают установить в Мариуполе памятник Невскому с подсветкой

Станислав ПогориловЧетверг, 25 августа 2022, 17:26
Мариуполь, скриншот

Власти российского Петербурга заявили о планах построить в оккупированном Мариуполе памятник их князю Александру Невскому и построить русский драмтеатр.

Источник: издание "Фонтанка"

Детали: Сообщается, что в планах оккупантов также "восстановление Парка 50-летия победы, гостиницы, жилых домов".

Какая сумма будет выделяться из бюджета Петербурга на соответствующие "проекты" в оккупированном российскими войсками городе, власти не говорят.

Что предшествовало: В начале августа в Мариуполе оккупанты начали разрушать мемориал, возведенный в честь мариупольцев - защитников Украины, чтобы установить памятник персонажу российской истории Александру Невскому на коне.

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Темы: МариупольУкраинаРосcия
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