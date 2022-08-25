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У Запоріжжі обговорили план евакуації у випадку вибуху на ЗАЕС

Євген КізіловЧетвер, 25 серпня 2022, 17:45
У Запоріжжі обговорили план евакуації у випадку вибуху на ЗАЕС
pixabay

Місцева влада Запоріжжя провела нараду щодо підготовки евакуації на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Нараду очолив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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На ній обговорили деталі, пов’язані з організацією оповіщення населення та точками збору у випадку евакуації.

За словами голови області, уже відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій та конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах.

Також розроблено декілька планів, що розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території. Це дозволяє розрахувати всі можливості та перепони для евакуації цивільних.

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Пряма мова Старуха: "Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Все та всі мають працювати, як єдиний механізм.

Будуть застосовані усі можливі системи оповіщення, в надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території".

Що передувало: У четвер 25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

Теми: ЗАЕСаваріяЗапоріжжяевакуація
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