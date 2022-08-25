В Запорожье обсудили план эвакуации в случае взрыва на ЗАЭС

Местные власти Запорожья провели совещание по подготовке эвакуации на случай аварии на Запорожской атомной электростанции.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Детали: Совещание возглавил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

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На нем обсудили детали, связанные с организацией оповещения населения и точками сбора в случае эвакуации.

По словам главы области, уже отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах.

Также разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории. Это позволяет рассчитать все возможности и преграды для эвакуации гражданских.

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Прямая речь Старуха: "Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий. Все и всё должны работать как единый механизм.

Применятся все возможные системы оповещения, в чрезвычайных ситуациях своевременное и системное информирование имеет ключевой смысл. Мы должны позаботиться о населении как на подконтрольной, так и на оккупированной территории".

Что предшествовало: В четверг 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.