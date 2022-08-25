Прикрили від очей: в Одесі "декомунізують" залізничний вокзал

Радянські символи на фасаді залізничного вокзалу Одеси "прикрили" від очей одеситів, але поки не демонтували.

Джерело: Новини.LIVE

Деталі: Барельєф ордена Леніна на фасаді залізничного вокзалу закрили банером. Поки неясно, чи планують демонтувати радянський символ. Також невідомо, чи знімуть іншу радянську символіку – серпи та молоти.

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Раніше керівництво вокзалу на прохання про демонтаж відповідало, що радянські символи є частиною архітектурного ансамблю будівлі.

Нагадаємо:

Тиждень тому у Львові останки військовослужбовців радянської армії перепоховали, а замість меморіалу "Личаківський військовий цвинтар" облаштують меморіал на честь українських військових.

У серпні місцева влада демонтувала пам‘ятник червоноармійцю на Соборній площі в центрі Чернівців.