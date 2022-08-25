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Прикрили від очей: в Одесі "декомунізують" залізничний вокзал

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 17:49
Прикрили від очей: в Одесі декомунізують залізничний вокзал
Цей, фото Новини LIVE

Радянські символи на фасаді залізничного вокзалу Одеси "прикрили" від очей одеситів, але поки не демонтували. 

Джерело: Новини.LIVE

Деталі: Барельєф ордена Леніна на фасаді залізничного вокзалу закрили банером. Поки неясно, чи планують демонтувати радянський символ. Також невідомо, чи знімуть іншу радянську символіку – серпи та молоти.

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Раніше керівництво вокзалу на прохання про демонтаж відповідало, що радянські символи є частиною архітектурного ансамблю будівлі. 

 
 
 

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Теми: декомунізаціяОдесаУкрзалізницяархітектура
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