Прикрили від очей: в Одесі "декомунізують" залізничний вокзал
Четвер, 25 серпня 2022, 17:49
Радянські символи на фасаді залізничного вокзалу Одеси "прикрили" від очей одеситів, але поки не демонтували.
Джерело: Новини.LIVE
Деталі: Барельєф ордена Леніна на фасаді залізничного вокзалу закрили банером. Поки неясно, чи планують демонтувати радянський символ. Також невідомо, чи знімуть іншу радянську символіку – серпи та молоти.
Реклама:
Раніше керівництво вокзалу на прохання про демонтаж відповідало, що радянські символи є частиною архітектурного ансамблю будівлі.
Нагадаємо:
- Тиждень тому у Львові останки військовослужбовців радянської армії перепоховали, а замість меморіалу "Личаківський військовий цвинтар" облаштують меморіал на честь українських військових.
- У серпні місцева влада демонтувала пам‘ятник червоноармійцю на Соборній площі в центрі Чернівців.
ВІДЕО ДНЯ