Прикрили від очей: в Одесі "декомунізують" залізничний вокзал

Радянські символи на фасаді залізничного вокзалу Одеси "прикрили" від очей одеситів, але поки не демонтували.

Джерело: Новини.LIVE

Деталі: Барельєф ордена Леніна на фасаді залізничного вокзалу закрили банером. Поки неясно, чи планують демонтувати радянський символ. Також невідомо, чи знімуть іншу радянську символіку – серпи та молоти.

Раніше керівництво вокзалу на прохання про демонтаж відповідало, що радянські символи є частиною архітектурного ансамблю будівлі.

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