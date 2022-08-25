Прикрыли от глаз: в Одессе "декоммунизируют" железнодорожный вокзал

Советские символы на фасаде железнодорожного вокзала Одессы "прикрыли" от глаз одесситов, но пока не демонтировали.

Источник: Новости.LIVE

Детали: Барельеф ордена Ленина на фасаде железнодорожного вокзала закрыли баннером.

Пока неясно, планируют ли демонтировать советский символ. Также неизвестно, снимут ли другую советскую символику – серпы, молоты и т.п.

Ранее руководство вокзала на просьбу о демонтаже отвечало, что советские символы являются частью архитектурного ансамбля здания.

Напомним:

Неделю назад во Львове останки военнослужащих советской армии перезахоронили, а вместо мемориала "Лычаковское военное кладбище" планируют обустроить мемориал в честь украинских военных.

В августе местные власти демонтировали памятник красноармейцу на Соборной площади в центре Черновцов.