Прикрыли от глаз: в Одессе "декоммунизируют" железнодорожный вокзал
Четверг, 25 августа 2022, 17:49
Советские символы на фасаде железнодорожного вокзала Одессы "прикрыли" от глаз одесситов, но пока не демонтировали.
Источник: Новости.LIVE
Детали: Барельеф ордена Ленина на фасаде железнодорожного вокзала закрыли баннером.
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Пока неясно, планируют ли демонтировать советский символ. Также неизвестно, снимут ли другую советскую символику – серпы, молоты и т.п.
Ранее руководство вокзала на просьбу о демонтаже отвечало, что советские символы являются частью архитектурного ансамбля здания.
Напомним:
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