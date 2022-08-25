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Прикрыли от глаз: в Одессе "декоммунизируют" железнодорожный вокзал

"Украинская правда"Четверг, 25 августа 2022, 17:49
Прикрыли от глаз: в Одессе декоммунизируют железнодорожный вокзал
Этот, фото Новости LIVE

Советские символы на фасаде железнодорожного вокзала Одессы "прикрыли" от глаз одесситов, но пока не демонтировали.

Источник: Новости.LIVE

Детали: Барельеф ордена Ленина на фасаде железнодорожного вокзала закрыли баннером.

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Пока неясно, планируют ли демонтировать советский символ. Также неизвестно, снимут ли другую советскую символику – серпы, молоты и т.п.

Ранее руководство вокзала на просьбу о демонтаже отвечало, что советские символы являются частью архитектурного ансамбля здания.

 
 
 

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Темы: декоммунизацияОдессаУкрзализныцяархитектура
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