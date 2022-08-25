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Лондонская и Героев "Азова": в Киеве дерусифицировали 95 улиц

Евгений Кизилов, Ольга КириленкоЧетверг, 25 августа 2022, 18:43
Виталий кличко, Getty Images

Киевский городской совет на заседании 25 августа переименовал 95 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в комментарии УП

Прямая речь: "Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной русско-украинской войне.

Это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории".

Детали: По словам Кличко, процесс переименования в столице еще не завершен, и уже на следующем пленарном заседании Киевсовет продолжит работу над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации.

Мэр привел примеры некоторых из переименованных улиц:

  • когда-то улица Генерала Жмаченко теперь называется Князя Романа Мстиславича;
  • улица Маршала Малиновского – улица Героев полка "Азов";
  • площадь Тульская – площадь Героев УПА;
  • улица Бударина – улица Украинского возрождения;
  • улица Карла Маркса – улица Гуцульская;
  • улица Питерская – улица Лондонская;
  • улица Мичурина (в Соломенском районе) – улица Морских пехотинцев;
  • улица Ростовская – улица Луцка.

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в комментарии УП сообщила, что переименование улицы Волгоградской, которую предлагали назвать именем погибшего воина Романа Ратушного, запланировано на следующее пленарное заседание Киевсовета.

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Прямая речь Зиновьевой: "Из 300 проектов решений было подготовлено 133 переименования. Из них сегодня было принято решение по 95 объектам. Остальные проекты решений вынесут на два ближайших пленарных заседания.

Переименование улицы Волгоградской намечено на следующее пленарное заседание. Поскольку, по процедуре, согласие отца Романа поступило в Киевсовет 15 августа. Ожидаем также письменного согласия матери Романа".

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Темы: Киевдорогидекоммунизация
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