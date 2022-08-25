Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 серпня 2022, 22:36
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидше повернути Запорізьку АЕС під контроль України і забезпечити доступ МАГАТЕ до станції.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Необхідно повернути станцію під належний контроль України і негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можливо зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше це зробити зараз".

Деталі: За словами президента, сьогоднішня зупинка ЗАЕС могла призвести до радіаційної аварії, якби не спрацювала автоматика і персонал станції. Він констатував, що Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Зеленський переконаний у необхідності тиску на російських окупантів, аби вони пішли з АЕС. Він наголосив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Адже кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

При цьому він запевнив тому, що керівництво країни робить все можливе, аби не допустити аварійного сценарію.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У четвер 25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.
  • Місцева влада Запоріжжя провела нараду щодо підготовки евакуації на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСЗеленськийвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Слідчі знайшли росіянина, який розстріляв у спину мирних мешканців під Києвом

Візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС заплановано на наступний тиждень – Зеркаль

ISW: Навряд Путін незабаром оголосить масову мобілізацію

США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

доповнено"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

Усі новини...
ЗАЕС
Супутник зафіксував пожежі біля ЗАЕС
США: Дії РФ на ЗАЕС створюють серйозний ризик ядерного інциденту
У Запоріжжі обговорили план евакуації у випадку вибуху на ЗАЕС
Останні новини
11:16
У Раді спробують позбавити мандатів усіх нардепів від ОПЗЖ
11:13
"Культура повинна бути зброєю": в Берліні проходить виставка на підтримку України
11:01
Спецслужби РФ возили доньку Путіна до коханця в Європу – ЗМІ
10:59
Слідчі знайшли росіянина, який розстріляв у спину мирних мешканців під Києвом
10:48
Міноборони відповіло Лукашенку: Бажаємо такого ж "мирного неба", як в Україні
10:44
Усі енергоблоки ЗАЕС відключені від мережі, йде підготовка підключення двох блоків – Енергоатом
10:32
Угорщина дала Росії добро на розширення АЕС "Пакш"
10:26
ФСБ заявила про затримання українського "шпигуна" в Курську
10:20
Візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС заплановано на наступний тиждень – Зеркаль
10:04
Військові подарували Коломийському музею писанку з уламків ракет
Усі новини...