Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидше повернути Запорізьку АЕС під контроль України і забезпечити доступ МАГАТЕ до станції.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Необхідно повернути станцію під належний контроль України і негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можливо зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше це зробити зараз".

Деталі: За словами президента, сьогоднішня зупинка ЗАЕС могла призвести до радіаційної аварії, якби не спрацювала автоматика і персонал станції. Він констатував, що Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Зеленський переконаний у необхідності тиску на російських окупантів, аби вони пішли з АЕС. Він наголосив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Адже кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

При цьому він запевнив тому, що керівництво країни робить все можливе, аби не допустити аварійного сценарію.

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