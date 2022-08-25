Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидше повернути Запорізьку АЕС під контроль України і забезпечити доступ МАГАТЕ до станції.
Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Необхідно повернути станцію під належний контроль України і негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можливо зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше це зробити зараз".
Деталі: За словами президента, сьогоднішня зупинка ЗАЕС могла призвести до радіаційної аварії, якби не спрацювала автоматика і персонал станції. Він констатував, що Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.
Зеленський переконаний у необхідності тиску на російських окупантів, аби вони пішли з АЕС. Він наголосив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Адже кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.
При цьому він запевнив тому, що керівництво країни робить все можливе, аби не допустити аварійного сценарію.
Що передувало:
- У четвер 25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.
- Місцева влада Запоріжжя провела нараду щодо підготовки евакуації на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції.