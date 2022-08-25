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Зеленский: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС – это риск радиационной катастрофы

Станислав ПогориловЧетверг, 25 августа 2022, 22:36
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости как можно быстрее вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и обеспечить доступ МАГАТЭ к станции.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Необходимо вернуть станцию ​​под надлежащий контроль Украины и незамедлительно обеспечить доступ МАГАТЭ. Это возможно сделать в считанные дни, пока оккупанты не довели ситуацию до необратимой точки. И легче это сделать сейчас".

Детали: По словам президента, сегодняшняя остановка ЗАЭС могла привести к радиационной аварии, если бы не сработала автоматика и персонал станции. Он констатировал, что Россия поставила Украину и всех европейцев за шаг от радиационной катастрофы.

Зеленский убежден в необходимости давления на российских оккупантов, чтобы они ушли с АЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Ведь каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы.

При этом он заверил, что руководство страны делает все возможное, чтобы не допустить аварийного сценария.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В четверг 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.
  • Местные власти Запорожья провели совещание по подготовке эвакуации на случай аварии на Запорожской атомной электростанции.

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Темы: ЗАЭСЗеленскийвойна
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