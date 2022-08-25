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Спутник зафиксировал пожары возле ЗАЭС

Катерина ТищенкоЧетверг, 25 августа 2022, 23:13
Спутник зафиксировал пожары возле ЗАЭС
пожар в Энергодаре возле ЗАЭС, фото Радио Свобода

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Россией Энергодаре.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

 

Детали: Спутник Planet Labs 24 августа зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции, расположенной рядом с Запорожской АЭС.

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Также на снимках можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС.

В комментарии "Схемам" мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что пожары возле Запорожской АЭС до сих пор продолжаются.

 

"Военные минометные обстрелы и пожароопасный период. Вполне возможно, что наложение этих факторов и то, что оккупанты пытали пожарных… Три отряда пожарных функционируют, но обстрелов много и много возгораний, они не справляются", – рассказал Орлов.

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Что предшествовало: В четверг 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

В "Энергоатоме" сообщили, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов.

Позже в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская атомная электростанция возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская", однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.

Темы: ЗАЭСпожар
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