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Цього тижня ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів – Гуменюк

Катерина ТищенкоЧетвер, 25 серпня 2022, 23:54
Цього тижня ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів – Гуменюк
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК, ФОТО УКРІНФОРМ

Поточного тижня ЗСУ знищили вже 7 ворожих складів із боєприпасами на півдні України.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Склади з боєприпасами є одними з пріоритетних цілей нашої артилерії, зокрема і авіаційних ударів, оскільки це запаси, які ворог планував би використати проти наших підрозділів.

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Вони намагаються розосереджувати ці запаси, оскільки вже відчули, що наші влучання точкові і абсолютно прицільні, але ми знаходимо місця нової дислокації й знову їх знищуємо.

Так, цього тижня знищено вже 7 складів боєприпасів. Я думаю, що це не завершення тижня, ще є кілька днів, ми ще встигнемо".

Деталі: Гуменюк також підтвердила, що окупанти намагаються будувати додаткові переправи на Херсонщині після виведення з ладу мостів українськими силами.

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"Вогневий контроль розповсюджується і на ці об’єкти. Після того, як вони будуть налаштовані, вони знову будуть пошкоджені", - сказала вона.

Крім того, Гуменюк зазначила, що такі переправи не відповідають потужностям, які потрібні окупантам.

На питання, чи є вже приклади знищення подібних переправ, вона сказала: "Поки що це сюрприз".

Що передувало: У четвер вдень ОК "Південь" повідомило, що Збройні сили Україні знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці на Херсонщині, а також командні пункти тактичних груп артилерії ворога в Каховському та Бериславському районах.

Теми: Херсонська областьвійна
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