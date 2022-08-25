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На этой неделе ВСУ уничтожили уже 7 складов боеприпасов – Гуменюк

Катерина ТищенкоЧетверг, 25 августа 2022, 23:54
На этой неделе ВСУ уничтожили уже 7 складов боеприпасов – Гуменюк
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК, ФОТО УКРИНФОРМ

На текущей неделе ВСУ уничтожили уже 7 вражеских складов с боеприпасами на юге Украины.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Склады с боеприпасами являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в том числе и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал использовать против наших подразделений.

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Они пытаются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши попадания точечны и абсолютно прицельны, но мы находим места новой дислокации и снова их уничтожаем.

Так, на этой неделе уничтожены уже 7 складов боеприпасов. Я думаю, что это не завершение недели, есть еще несколько дней, мы еще успеем".

Детали: Гуменюк также подтвердила, что оккупанты пытаются строить дополнительные переправы в Херсонской области после выведения из строя мостов украинскими силами.

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"Огневой контроль распространяется и на эти объекты. После того, как они будут настроены, они снова будут повреждены", – сказала она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что такие переправы не отвечают мощностям, которые нужны оккупантам.

На вопрос, есть ли примеры уничтожения подобных переправ, она сказала: "Пока это сюрприз".

Что предшествовало: В четверг днем ОК "Юг" сообщило, что Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке на Херсонщине, а также командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.

Темы: Херсонская областьвойна
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