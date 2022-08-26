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Окупанти заявляють про лісову пожежу біля ЗАЕС

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 03:43
ФОТО: GETTY

Російські окупанти повідомили про лісову пожежу біля Запорізької АЕС.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова так званого "члена головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимира Рогова

Деталі: Рогов заявив, що "в районі Запорізької АЕС горять ліси".

Нагадаємо:

  • 24 серпня супутник зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції, розташованої поруч із ЗАЕС. Також на знімках можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС.
  • Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що пожежі біля ЗАЕС тривають.

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Теми: РосіяЗАЕСпожежа
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