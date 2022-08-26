Окупанти заявляють про лісову пожежу біля ЗАЕС
П'ятниця, 26 серпня 2022, 03:43
Російські окупанти повідомили про лісову пожежу біля Запорізької АЕС.
Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова так званого "члена головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимира Рогова
Деталі: Рогов заявив, що "в районі Запорізької АЕС горять ліси".
Нагадаємо:
- 24 серпня супутник зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції, розташованої поруч із ЗАЕС. Також на знімках можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС.
- Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що пожежі біля ЗАЕС тривають.
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