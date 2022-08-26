Оккупанты заявляют о лесном пожаре возле ЗАЭС
Пятница, 26 августа 2022, 03:43
Российские оккупанты сообщили о лесном пожаре возле Запорожской АЭС.
Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации" Владимира Рогова
Детали: Рогов заявил, что "в районе Запорожской АЭС горят леса".
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Напомним:
- 24 августа спутник зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции, расположенной рядом с ЗАЭС. Также на снимках можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что пожары возле ЗАЭС продолжаются.