Захисники вже знищили понад 46 тисяч окупантів
П'ятниця, 26 серпня 2022, 09:56
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за пів року протистояння ЗСУ вже знищили близько 46 250 окупантів, 1936 танків, 4 251 бойову броньовану машину та 1 040 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 936 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 040 (+3) од,
- РСЗВ – 272 (+0) од,
- засобів ППО – 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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