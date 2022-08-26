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Захисники вже знищили понад 46 тисяч окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 09:56
Українські захисники. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за пів року протистояння ЗСУ вже знищили близько 46 250 окупантів, 1936 танків, 4 251 бойову броньовану машину та 1 040 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 936 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 040 (+3) од,
  • РСЗВ – 272 (+0) од,
  • засобів ППО – 148 (+0) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,
  • спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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