Захисники вже знищили понад 46 тисяч окупантів

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за пів року протистояння ЗСУ вже знищили близько 46 250 окупантів, 1936 танків, 4 251 бойову броньовану машину та 1 040 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 936 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6) од,

артилерійських систем – 1 040 (+3) од,

РСЗВ – 272 (+0) од,

засобів ППО – 148 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) од,

спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.