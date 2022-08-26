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Защитники уже уничтожили более 46 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПятница, 26 августа 2022, 09:56
Защитники уже уничтожили более 46 тысяч оккупантов
Украинские защитники. Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за полгода противостояния ВСУ уже уничтожили около 46 250 оккупантов, 1 936 танков, 4 251 боевую бронированную машину и 1 040 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 936 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 251 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1 040 (+3) ед,
  • РСЗО – 272 (+0) ед,
  • средств ПВО – 148 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 196 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2) ед,
  • специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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