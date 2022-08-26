Защитники уже уничтожили более 46 тысяч оккупантов
Пятница, 26 августа 2022, 09:56
Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за полгода противостояния ВСУ уже уничтожили около 46 250 оккупантов, 1 936 танков, 4 251 боевую бронированную машину и 1 040 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 936 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 251 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1 040 (+3) ед,
- РСЗО – 272 (+0) ед,
- средств ПВО – 148 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) ед,
- крылатых ракет – 196 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2) ед,
- специальной техники – 99 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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