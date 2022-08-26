Защитники уже уничтожили более 46 тысяч оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за полгода противостояния ВСУ уже уничтожили около 46 250 оккупантов, 1 936 танков, 4 251 боевую бронированную машину и 1 040 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 46 250 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 936 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 251 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1 040 (+3) ед,

РСЗО – 272 (+0) ед,

средств ПВО – 148 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) ед,

крылатых ракет – 196 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2) ед,

специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.