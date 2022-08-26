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Через напад Росії вже загинули 377 українських дітей – прокуратура

Євген КізіловП'ятниця, 26 серпня 2022, 11:45
Getty Images

Станом на ранок 26 серпня вже 377 дітей загинули та понад 733 отримали поранення через війну, яку Росія розв'язала проти України.

Джерело: офіційна інформація ювенальних прокурорів у Telegram

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 42.

Через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 2 328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо: 24 серпня Росія нанесла ракетний удар по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. 25 людей загинуло, з них двоє – діти.

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Теми: дітижертвивійна
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