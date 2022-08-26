Из-за нападения России уже погибли 377 украинских детей – прокуратура

По состоянию на утро 26 августа уже 377 детей погибли и более 733 получили ранения из-за войны, которую Россия развязала против Украины.

Источник: официальная информация ювенальных прокуроров в Telegram

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 42.

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Из-за российских бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 2 328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Напомним: 24 августа Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине. 25 человек погибли, из них двое – дети.