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СБУ схопила свого співробітника: агітував підлеглих перейти на бік загарбників

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 серпня 2022, 16:27
СБУ схопила свого співробітника: агітував підлеглих перейти на бік загарбників
Фото: пресслужба ОГП

Служба безпеки України затримала т.в.о начальника інституту підготовки юркадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який схиляв своїх підлеглих перейти на бік ворога. 

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП, джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: Ім’я затриманого не називається, але за даними джерел УП, йдеться про Юрія Рябуху.

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За даними слідства, підозрюваний у лютому - березні цього року схиляв підлеглих не чинити опір збройним силам агресора та перейти на бік російських загарбників.

Йому оголошено підозру у державній зраді, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Що було раніше: На початку серпня Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Росії.

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Теми: війнаСБУУкраїнаРосія
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