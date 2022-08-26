СБУ схопила свого співробітника: агітував підлеглих перейти на бік загарбників
Служба безпеки України затримала т.в.о начальника інституту підготовки юркадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який схиляв своїх підлеглих перейти на бік ворога.
Джерело: пресслужби СБУ, ОГП, джерела УП у правоохоронних органах
Деталі: Ім’я затриманого не називається, але за даними джерел УП, йдеться про Юрія Рябуху.
За даними слідства, підозрюваний у лютому - березні цього року схиляв підлеглих не чинити опір збройним силам агресора та перейти на бік російських загарбників.
Йому оголошено підозру у державній зраді, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Що було раніше: На початку серпня Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Росії.