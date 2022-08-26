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СБУ схватила своего сотрудника: агитировал подчиненных перейти на сторону захватчиков

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 16:27
СБУ схватила своего сотрудника: агитировал подчиненных перейти на сторону захватчиков
Фото: пресс-служба ОГП

Служба безопасности Украины задержала в.и.о начальника института подготовки юркадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, который склонял своих подчиненных перейти на сторону врага.

Источник: прессслужбы СБУ, ОГП, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Имя задержанного не называется, но, по данным источников УП, речь идет о Юрии Рябухе.

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По данным следствия, подозреваемый в феврале - марте этого года склонял подчиненных не сопротивляться вооруженным силам агрессора и перейти на сторону российских захватчиков.

Ему объявлено подозрение в государственной измене, и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Что предшествовало: В начале августа Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы России.

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Темы: войнаСБУУкраинаРосcия
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