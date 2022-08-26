СБУ схватила своего сотрудника: агитировал подчиненных перейти на сторону захватчиков

Служба безопасности Украины задержала в.и.о начальника института подготовки юркадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, который склонял своих подчиненных перейти на сторону врага.

Источник: прессслужбы СБУ, ОГП, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Имя задержанного не называется, но, по данным источников УП, речь идет о Юрии Рябухе.

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По данным следствия, подозреваемый в феврале - марте этого года склонял подчиненных не сопротивляться вооруженным силам агрессора и перейти на сторону российских захватчиков.

Ему объявлено подозрение в государственной измене, и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Что предшествовало: В начале августа Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы России.