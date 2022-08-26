Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ схватила своего сотрудника: агитировал подчиненных перейти на сторону захватчиков

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 16:27
Фото: пресс-служба ОГП

Служба безопасности Украины задержала в.и.о начальника института подготовки юркадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, который склонял своих подчиненных перейти на сторону врага.

Источник: прессслужбы СБУ, ОГП, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Имя задержанного не называется, но, по данным источников УП, речь идет о Юрии Рябухе.

По данным следствия, подозреваемый в феврале - марте этого года склонял подчиненных не сопротивляться вооруженным силам агрессора и перейти на сторону российских захватчиков.

Ему объявлено подозрение в государственной измене, и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Что предшествовало: В начале августа Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы России.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаСБУУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"

Зеленский рассказал, что поможет изменить ситуацию на фронте в пользу Украины

На ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок

фотоВ Киевской области мужчина расстрелял флаг Украины и угрожал полицейским гранатой

Хакеры выставили на продажу секретные военные документы, НАТО проводит оценку – СМИ

фотоНардеп Бойко был замечен в Чехии: говорят, на лечении

Все новости...

Поддержать "Украинскую правду" теперь можно на платформе Patreon

война
Джонсон осудил "культурный вандализм" России в Украине
Днепропетровщина: россияне ранили женщину, есть разрушения
Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянском направлении – Генштаб
Последние новости
03:45
фотоЖенщину и ее двоих детей россияне убили на Запорожье – ОВА
02:46
Враг ракетами ударил по центру Харькова – мэр
02:18
Пентагон заключил контракт на более $182 млн на закупку NASAMS для Украины
01:40
Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"
01:18
Раненого адвоката и бойца Маси Найема выписали из больницы
00:55
Днепропетровщина: россияне атаковали общину ракетами Х-22
00:12
В Донецкой области продлевают комендантский час
23:40
Польша покупает у Южной Кореи почти 400 танков и САУ на сумму $5,8 млрд
23:32
На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали 4 жителя
23:20
Проценко выиграл "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
Все новости...