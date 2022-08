Украина обратилась в ЮНЕСКО по поводу детей в оккупации: их там угнетают

Россияне шантажом заставляют родителей на недавно оккупированных территориях отправлять детей в захваченные и русифицированные школы. МИД Украины призывает международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "На фоне сопротивления (местного населения – УП) Россия угрожает родителям на Херсонщине и Запорожье отправлять их детей в интернаты, если те не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление".

Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime