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Украина обратилась в ЮНЕСКО по поводу детей в оккупации: их там угнетают

Евгений КизиловПятница, 26 августа 2022, 17:45
Украина обратилась в ЮНЕСКО по поводу детей в оккупации: их там угнетают
Getty Images

Россияне шантажом заставляют родителей на недавно оккупированных территориях отправлять детей в захваченные и русифицированные школы. МИД Украины призывает международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "На фоне сопротивления (местного населения – УП) Россия угрожает родителям на Херсонщине и Запорожье отправлять их детей в интернаты, если те не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление".

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Что предшествовало:

  • Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе родителей также заставляют отдавать детей в школы под руководством оккупантов. В случае неповиновения угрожают забрать ребенка и лишить родительских прав.
  • В Луганской области российские захватчики предлагают по 10 тысяч рублей родителям, которые до 15 сентября отдадут своих детей в захваченные оккупантами школы.

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Темы: детиоккупацияобразованиемир
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