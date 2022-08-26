Украина обратилась в ЮНЕСКО по поводу детей в оккупации: их там угнетают

Россияне шантажом заставляют родителей на недавно оккупированных территориях отправлять детей в захваченные и русифицированные школы. МИД Украины призывает международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter

Прямая речь: "На фоне сопротивления (местного населения – УП) Россия угрожает родителям на Херсонщине и Запорожье отправлять их детей в интернаты, если те не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление".

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Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022

Что предшествовало:

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе родителей также заставляют отдавать детей в школы под руководством оккупантов. В случае неповиновения угрожают забрать ребенка и лишить родительских прав.

В Луганской области российские захватчики предлагают по 10 тысяч рублей родителям, которые до 15 сентября отдадут своих детей в захваченные оккупантами школы.