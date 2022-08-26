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Дніпропетровщина: росіяни поранили жінку, є руйнування

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 18:32
Дніпропетровщина: росіяни поранили жінку, є руйнування
Валентин Резніченко, фото з Telegram

Росіяни у п’ятницю чотири рази обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранено жінку, також удари наносилися по Нікопольському району.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці.

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Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома. Є руйнування житла та виробничих будівель підприємства.

Ударили росіяни й по Нікопольському району. Масштаби руйнацій  з’ясовуються".

Що передувало: Упродовж минулої ночі російські окупанти дев’ять разів обстрілювали Дніпропетровську область – від ворожого вогню потерпали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

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24 серпня росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинуло 25 осіб, з яких двоє дітей, ще 31 особа дістала поранень.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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