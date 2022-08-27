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В ОП розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 13:38
Михайло Подоляк. Фото ОП

Війна Росії з Україною має закінчитися поразкою Путіна, поверненням усіх захоплених територій України і трибуналом над воєнними злочинцями.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою Росії; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії".

Деталі: За його словами, для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги, а всі "компроміси" з Росією "матимуть катастрофічні наслідки для людства".

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Теми: Офіс президентаРосіявійна
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