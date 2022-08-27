В ОП розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

Війна Росії з Україною має закінчитися поразкою Путіна, поверненням усіх захоплених територій України і трибуналом над воєнними злочинцями.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою Росії; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії".

Деталі: За його словами, для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги, а всі "компроміси" з Росією "матимуть катастрофічні наслідки для людства".

Ця війна має закінчитися одним шляхом:

- військовою поразкою 🇷🇺;

- поверненням територій 🇺🇦;

- трибуналом над злочинцями;

- початком трансформації Росії.

Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі «компроміси» матимуть катастрофічні наслідки для людства. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 27, 2022

Передісторія:

Головне управління розвідки Міноборони вважає, що нинішня осінь буде вирішальним періодом у війні, зимовий період буде складним, але вірить, заплановані Україною заходи будуть успішними і плани ворога вдасться зірвати.

ГУР також заявило, що високоточна зброя у Росії вже на межі, а резервів за деякими типами ракет уже майже немає – зокрема, складана ситуація з "Калібрами", "Іскандерами", "Кинджалами".