В ОП рассказали, чем должна закончиться война в Украине

Война России с Украиной должна закончиться поражением Путина, возвращением всех захваченных территорий Украины и трибуналом над военными преступниками.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением России; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России".

Детали: По его словам, для этого не меньше, чем оружие, нужна воля к победе, а все "компромиссы" с Россией "будут иметь катастрофические последствия для человечества".

Ця війна має закінчитися одним шляхом:

- військовою поразкою 🇷🇺;

- поверненням територій 🇺🇦;

- трибуналом над злочинцями;

- початком трансформації Росії.

Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі «компроміси» матимуть катастрофічні наслідки для людства. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 27, 2022

Предыстория:

Главное управление разведки Минобороны считает, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне, зимний период будет сложным, но верит, что запланированные Украиной меры будут успешными и планы врага удастся сорвать.

ГУР также сообщило, что высокоточное оружие в России уже на грани, а резервов по некоторым типам ракет уже почти нет – в частности, сложная ситуация с "Калибрами", "Искандерами", "Кинжалами".