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В ОП рассказали, чем должна закончиться война в Украине

Ирина БалачукСуббота, 27 августа 2022, 13:38
Михаил Подоляк. Фото ОП

Война России с Украиной должна закончиться поражением Путина, возвращением всех захваченных территорий Украины и трибуналом над военными преступниками.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением России; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России".

Детали: По его словам, для этого не меньше, чем оружие, нужна воля к победе, а все "компромиссы" с Россией "будут иметь катастрофические последствия для человечества".

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Темы: Офис президентаРосcиявойна
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