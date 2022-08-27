В ОП рассказали, чем должна закончиться война в Украине
Война России с Украиной должна закончиться поражением Путина, возвращением всех захваченных территорий Украины и трибуналом над военными преступниками.
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением России; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России".
Детали: По его словам, для этого не меньше, чем оружие, нужна воля к победе, а все "компромиссы" с Россией "будут иметь катастрофические последствия для человечества".
Ця війна має закінчитися одним шляхом:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 27, 2022
- військовою поразкою 🇷🇺;
- поверненням територій 🇺🇦;
- трибуналом над злочинцями;
- початком трансформації Росії.
Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі «компроміси» матимуть катастрофічні наслідки для людства.
Предыстория:
- Главное управление разведки Минобороны считает, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне, зимний период будет сложным, но верит, что запланированные Украиной меры будут успешными и планы врага удастся сорвать.
- ГУР также сообщило, что высокоточное оружие в России уже на грани, а резервов по некоторым типам ракет уже почти нет – в частности, сложная ситуация с "Калибрами", "Искандерами", "Кинжалами".