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Окупанти вже знищили 10 тисяч цивільних об’єктів на Миколаївщині – ОВА

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 17:12
Пошкоджений окупантами університет у Миколаєві. Фото з Telegram Миколаївської міської ради

Станом на 27 серпня з початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області російські окупанти знищили уже 10 тисяч цивільних об’єктів, серед яких 331 навчальний заклад, 117 об’єктів промислових підприємств, 67 медичних закладів.

Джерело: Миколаївська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно Миколаївська ОВА: "Станом на 27 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 10000 цивільних об'єктів".

Деталі: Зокрема, пошкоджені або знищені:

  • об’єкти житлового фонду – 6 466,
  • медичні заклади – 67,
  • навчальні заклади – 331,
  • заклади культури – 149,
  • об’єкти промислових підприємств – 117,
  • об’єкти життєзабезпечення: газо – 837, електро – 591, водо – 28, теплопостачання – 94,
  • інші не військові об’єкти – 1 320.

В ОВА додали, що наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Станом на 27 серпня без газопостачання залишаються 6 355 споживачів.

Електропостачання, водопостачання та водовідведення припинено у 93 населених пунктах (у чотирьох – частково) Баштанського та Миколаївського районів.

ВІДЕО ДНЯ

В області триває добровільна евакуація. Станом на 27 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 469 внутрішньо переміщених осіб.

Загалом із Миколаївської області евакуйовано 25 697 осіб. За напрямками: Миколаїв-Паланка – 8 065 осіб, Миколаїв-Одеса – 8 750 осіб, Миколаїв-інші населені пункти – 3 237 осіб.

З Вознесенського району евакуйовано 1 240 людей, з Баштанського – 4 053 людини, з Миколаївського – 352 людини.

Передісторія:

  • 9 серпня Миколаївська ОВА повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області російські окупанти знищили уже понад 9 тисяч цивільних об’єктів.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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