Оккупанты уже уничтожили 10 тысяч гражданских объектов на Николаевщине – ОВА
По состоянию на 27 августа с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские оккупанты уничтожили уже 10 тысяч гражданских объектов, среди которых 331 учебное заведение, 117 объектов промышленных предприятий, 67 медицинских учреждений.
Источник: Николаевская областная военная администрация в Facebook
Дословно Николаевская ОВА: "По состоянию на 27 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 000 гражданских объектов".
Детали: В частности, повреждены или уничтожены:
- объекты жилищного фонда – 6 466,
- медицинские учреждения – 67,
- учебные заведения – 331,
- заведения культуры – 149,
- объекты промышленных предприятий – 117,
- объекты жизнеобеспечения: газо – 837, электро – 591, водо – 28, теплоснабжения – 94,
- другие не военные объекты – 1 320.
В ОВА добавили, что в настоящее время в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
По состоянию на 27 августа без газоснабжения остаются 6 355 потребителей.
Электроснабжение, водоснабжение и водоотвод прекращены в 93 населенных пунктах (в четырех – частично) Баштанского и Николаевского районов.
В области продолжается добровольная эвакуация. По состоянию на 27 августа в заведениях временного размещения Николаева находятся 469 внутренне перемещенных лиц.
Всего из Николаевской области эвакуировали 25 697 человек. По направлениям: Николаев-Паланка – 8 065 человек, Николаев-Одесса – 8 750 человек, Николаев-другие населенные пункты – 3 237 человек.
Из Вознесенского района эвакуировано 1 240 человек, из Баштанского – 4 053 человека, из Николаевского – 352 человека.
Предыстория:
- 9 августа Николаевская ОВА сообщала, что сначала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские оккупанты уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов.