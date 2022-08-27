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Оккупанты уже уничтожили 10 тысяч гражданских объектов на Николаевщине – ОВА

Ирина БалачукСуббота, 27 августа 2022, 17:12
Оккупанты уже уничтожили 10 тысяч гражданских объектов на Николаевщине – ОВА
Поврежденный оккупантами университет в Николаеве. Фото из Telegram Николаевского городского совета

По состоянию на 27 августа с начала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские оккупанты уничтожили уже 10 тысяч гражданских объектов, среди которых 331 учебное заведение, 117 объектов промышленных предприятий, 67 медицинских учреждений.

Источник: Николаевская областная военная администрация в Facebook

Дословно Николаевская ОВА: "По состоянию на 27 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 000 гражданских объектов".

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Детали: В частности, повреждены или уничтожены:

  • объекты жилищного фонда – 6 466,
  • медицинские учреждения – 67,
  • учебные заведения – 331,
  • заведения культуры – 149,
  • объекты промышленных предприятий – 117,
  • объекты жизнеобеспечения: газо – 837, электро – 591, водо – 28, теплоснабжения – 94,
  • другие не военные объекты – 1 320.

В ОВА добавили, что в настоящее время в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

По состоянию на 27 августа без газоснабжения остаются 6 355 потребителей.

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Электроснабжение, водоснабжение и водоотвод прекращены в 93 населенных пунктах (в четырех – частично) Баштанского и Николаевского районов.

В области продолжается добровольная эвакуация. По состоянию на 27 августа в заведениях временного размещения Николаева находятся 469 внутренне перемещенных лиц.

Всего из Николаевской области эвакуировали 25 697 человек. По направлениям: Николаев-Паланка – 8 065 человек, Николаев-Одесса – 8 750 человек, Николаев-другие населенные пункты – 3 237 человек.

Из Вознесенского района эвакуировано 1 240 человек, из Баштанского – 4 053 человека, из Николаевского – 352 человека.

Предыстория: 

  • 9 августа Николаевская ОВА сообщала, что сначала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские оккупанты уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов.

Темы: Николаевская областьвойна
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